01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 01-10-2025

Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira

Convívio, música e rastreios de saúde assinalaram o Dia Internacional do Idoso em VFX.

A Praça Afonso de Albuquerque, no largo da Câmara de VFX, recebeu esta quarta-feira de manhã, 1 de Outubro, as comemorações do Dia Internacional do Idoso. Música, dança, rifas, trabalhos manuais e actividades de saúde marcaram a iniciativa organizada pela junta de freguesia.

