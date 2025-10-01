Foto Galeria | 01-10-2025
Dia Internacional do Idoso assinalado em Vila Franca de Xira
Convívio, música e rastreios de saúde assinalaram o Dia Internacional do Idoso em VFX.
A Praça Afonso de Albuquerque, no largo da Câmara de VFX, recebeu esta quarta-feira de manhã, 1 de Outubro, as comemorações do Dia Internacional do Idoso. Música, dança, rifas, trabalhos manuais e actividades de saúde marcaram a iniciativa organizada pela junta de freguesia.
