uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 01-10-2025

Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém

1 / 6
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
2 / 6
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
3 / 6
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
4 / 6
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
5 / 6
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
6 / 6
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Dia Nacional da Água, que se celebra a 1 de Outubro, foi assinalado com os alunos do Jardim de Infância e da Escola Básica do Pereiro.

A comemoração do Dia Nacional da Água teve lugar na Escola do Pereiro, no dia 1 de Outubro. Contou com a presença de dezenas de crianças que frequentam o Jardim de Infância e Ensino Básico desta escola, professores e auxiliares educativas.
O presidente da Águas de Santarém, Ramiro Matos, também esteve presente e dinamizou uma sessão de apresentação do livro infantil "Pequenos heróis, grandes mudanças". A iniciativa tinha o objectivo de sensibilizar e alertar os mais novos para a importância de preservar este recurso natural.
Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar