Foto Galeria | 01-10-2025
Dia Nacional da Água comemorado na Escola Do Pereiro em Santarém
O Dia Nacional da Água, que se celebra a 1 de Outubro, foi assinalado com os alunos do Jardim de Infância e da Escola Básica do Pereiro.
A comemoração do Dia Nacional da Água teve lugar na Escola do Pereiro, no dia 1 de Outubro. Contou com a presença de dezenas de crianças que frequentam o Jardim de Infância e Ensino Básico desta escola, professores e auxiliares educativas.
O presidente da Águas de Santarém, Ramiro Matos, também esteve presente e dinamizou uma sessão de apresentação do livro infantil "Pequenos heróis, grandes mudanças". A iniciativa tinha o objectivo de sensibilizar e alertar os mais novos para a importância de preservar este recurso natural.
Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.
