Foto Galeria | 03-10-2025
Feira Nacional dos Frutos Secos até domingo em Torres Novas
Inauguração do certame decorreu no final de tarde de quinta-feira, 2 de Outubro.
A 38.ª edição da Feira Nacional dos Frutos Secos já arrancou em Torres Novas. A inauguração decorreu no final de tarde de quinta-feira, 2 de Outubro. O certame realiza-se na Praça 5 de Outubro e na Praça dos Claras, até domingo, 5 de Outubro, tendo como protagonistas os produtores locais e o famoso figo preto de Torres Novas. Estiveram presentes na inauguração o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e o presidente da Assembleia Municipal, José Trincão Marques, entre outras personalidades.
