Foto Galeria | 05-10-2025
Grupo Desportivo Sobralense realizou 4ª edição de O Recreio
Evento decorreu no sábado, 4 de Outubro, na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém.
O Grupo Desportivo Sobralense realizou a 4ª edição de O Recreio, no sábado, 4 de Outubro. O evento decorreu na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém. Ao longo do dia, a antiga escola encheu-se com artistas locais e nacionais, exposições, música, teatro e performances de diferentes tipos. O Recreio é apresentado como um espaço para descobrir, partilhar e aproveitar o que a arte nacional tem para oferecer. O Grupo Desportivo Sobralense é uma associação criada em 1972.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar