Foto Galeria | 08-10-2025
Entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE no Convento de S. Francisco em Santarém
Sala cheia numa iniciativa para valorizar o papel especial dos empresários e das empresas na economia da região ribatejana
A exemplo do que acontece desde a primeira edição, O MIRANTE distingue esta quarta-feira, 8 de Outubro, a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, vamos entregar ainda o Prémio Excelência e o Prémio Prestígio.
