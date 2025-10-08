uma parceria com o Jornal Expresso
08/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 08-10-2025

Entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE no Convento de S. Francisco em Santarém

Entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE no Convento de S. Francisco em Santarém
Sala cheia numa iniciativa para valorizar o papel especial dos empresários e das empresas na economia da região ribatejana

A exemplo do que acontece desde a primeira edição, O MIRANTE distingue esta quarta-feira, 8 de Outubro, a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, vamos entregar ainda o Prémio Excelência e o Prémio Prestígio.

