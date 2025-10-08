Entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE no Convento de S. Francisco em Santarém

A exemplo do que acontece desde a primeira edição, O MIRANTE distingue esta quarta-feira, 8 de Outubro, a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, vamos entregar ainda o Prémio Excelência e o Prémio Prestígio.