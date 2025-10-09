Centro de Formação Serra do Saber Inaugurou instalações em Santarém

No passado dia 4 de Outubro, o Centro de Formação Serra do Saber, assinalou os 18 anos de actividade com uma festa que serviu também para inaugurar as instalações em Santarém. O centro de formação possui instalações em Pé da Pedreira, na Estrada 5 de Outubro, 17 e em Santarém na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, 47.