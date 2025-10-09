Foto Galeria | 09-10-2025
Centro de Formação Serra do Saber Inaugurou instalações em Santarém
No passado dia 4 de Outubro, o Centro de Formação Serra do Saber, assinalou os 18 anos de actividade com uma festa que serviu também para inaugurar as instalações em Santarém. O centro de formação possui instalações em Pé da Pedreira, na Estrada 5 de Outubro, 17 e em Santarém na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, 47.
O Centro de Formação possui homologações para ministrar formação em diversas áreas, com formadores certificados para cada área, profissionalismo, disponibilidade e proximidade aos clientes.
