O MIRANTE distingue há um quarto de século empresas e empresários

O MIRANTE premeia pela vigésima quarta vez o mérito de empresas e empresários do distrito de Santarém e da zona norte do distrito de Lisboa. Os galardões Empresa do Ano foram entregues esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém, com a presença de centenas de convidados, entre empresários, dirigentes de instituições, autarcas e outras personalidades que se associaram àquele que é o maior evento de reconhecimento do trabalho empresarial. Os prémios atribuídos foram o de Empresa do Ano, Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, melhor PME, melhor Microempresa, bem como os prémios Excelência e Prestígio.