Foto Galeria | 09-10-2025
O MIRANTE distingue há um quarto de século empresas e empresários
O MIRANTE distingue pela 24ª vez o mérito de empresas e empresários de 25 concelhos da região.
O MIRANTE premeia pela vigésima quarta vez o mérito de empresas e empresários do distrito de Santarém e da zona norte do distrito de Lisboa. Os galardões Empresa do Ano foram entregues esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém, com a presença de centenas de convidados, entre empresários, dirigentes de instituições, autarcas e outras personalidades que se associaram àquele que é o maior evento de reconhecimento do trabalho empresarial. Os prémios atribuídos foram o de Empresa do Ano, Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, melhor PME, melhor Microempresa, bem como os prémios Excelência e Prestígio.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar