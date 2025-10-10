Foto Galeria | 10-10-2025
Jornadas a Sul do Direito Civil e Processual Civil
"Entre Luxemburgo e Estrasburgo - O Impacto Europeu na lei e jurisprudência portuguesa"
As jornadas a Sul do Direito Civil e Processual Civil realizaram-se em Évora nos dias 10 e 11 de Outubro no auditório da universidade. O evento é promovido pelo tribunal de Évora, pela Ordem dos Advogados, pela Universidade de Évora e pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses. É coordenado por Sandra dos Reis Luís autora do projecto das jornadas a sul.
O evento pretende ser um espaço privilegiado de reflexão, debate e actualização reunindo profissionais e todos os interessados na área do Direito com enfoque na articulação entre prática e conhecimento académico.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar