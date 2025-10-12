AD vence em todas as frentes em Santarém

João Leite vai continuar como presidente da Câmara de Santarém, com a coligação PSD/CDS a vencer também para a assembleia municipal e a conquistar a maioria das juntas de freguesia.

A coligação PSD/CDS venceu em todas as frentes as eleições autárquicas no concelho de Santarém, conquistando a presidência do município e sendo a força política mais votada para a assembleia municipal e a que conquistou mais juntas de freguesia, 11 em 19. Isso mesmo foi destacado por João Leite, que vai continuar como presidente do município, cargo que assumiu há pouco mais de um ano, quando Ricardo Gonçalves suspendeu o mandato.

Destaque também para a conquista aos socialistas da União de Freguesias da Cidade de Santarém, que passa a ter o ainda vereador Alfredo Amante como presidente de junta. O médico Gustavo Reis deverá ser o próximo presidente da assembleia municipal, actualmente liderada pelo socialista Joaquim Neto.

No seu discurso perante os muitos apoiantes que marcaram presença junto à sede de campanha, o social-democrata João Leite começou por agradecer a todos os que contribuíram para essa vitória, com particular destaque à sua família e a Inês Barroso, número dois da sua lista, ausente por motivo de doença. Saudou também os adversários políticos e manifestou a sua disponibilidade para trabalhar com todos, pondo sempre em primeiro lugar os superiores interesses de Santarém.