Foto Galeria | 14-10-2025
Ajuda de Mãe celebra 18º aniversário com abertura de novas instalações em Santarém
Com o novo espaço, a associação reforça o seu compromisso com o apoio à maternidade.
A Ajuda de Mãe inaugurou, no dia 14 de Outubro, as novas instalações em Santarém, coincidindo com a comemoração do 18.º aniversário da instituição. O novo espaço localiza-se na Rua Gonçalo Mendes da Maia e a inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, bem como de outras personalidades, parceiros e mães acompanhadas pela instituição.
Na cerimónia, o presidente da Ajuda de Mãe, Pedro Marques, sublinhou a importância de se dispor de um espaço mais amplo para reforçar o apoio às famílias. A inauguração terminou com o tradicional bolo de aniversário, num momento simbólico de celebração e de renovação do compromisso com a comunidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar