14/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 14-10-2025

Ajuda de Mãe celebra 18º aniversário com abertura de novas instalações em Santarém

Com o novo espaço, a associação reforça o seu compromisso com o apoio à maternidade.

A Ajuda de Mãe inaugurou, no dia 14 de Outubro, as novas instalações em Santarém, coincidindo com a comemoração do 18.º aniversário da instituição. O novo espaço localiza-se na Rua Gonçalo Mendes da Maia e a inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, bem como de outras personalidades, parceiros e mães acompanhadas pela instituição.

Na cerimónia, o presidente da Ajuda de Mãe, Pedro Marques, sublinhou a importância de se dispor de um espaço mais amplo para reforçar o apoio às famílias. A inauguração terminou com o tradicional bolo de aniversário, num momento simbólico de celebração e de renovação do compromisso com a comunidade.

