Festival Nacional de Gastronomia em Santarém durante onze dias com figurino renovado

De 16 a 26 de Outubro, a Casa do Campino, em Santarém, acolhe a 44ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, o maior evento gastronómico do país, onde a cultura, os sabores e as raízes de Portugal se celebram à mesa. A inauguração decorreu na tarde de quinta-feira, 16 de Outubro, data em que o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, celebrou também mais um aniversário.

Durante onze dias, os sabores e saberes da cozinha tradicional vão ser o prato do dia, num evento que mantém a aposta na inovação e que este ano aposta num novo figurino. A inauguração, muito concorrida, contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, e de muitas outras individualidades.

