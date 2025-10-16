uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 16-10-2025

Festival Nacional de Gastronomia em Santarém durante onze dias com figurino renovado

A 44.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém vai decorrer de 16 a 26 de Outubro.

De 16 a 26 de Outubro, a Casa do Campino, em Santarém, acolhe a 44ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, o maior evento gastronómico do país, onde a cultura, os sabores e as raízes de Portugal se celebram à mesa. A inauguração decorreu na tarde de quinta-feira, 16 de Outubro, data em que o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, celebrou também mais um aniversário.
Durante onze dias, os sabores e saberes da cozinha tradicional vão ser o prato do dia, num evento que mantém a aposta na inovação e que este ano aposta num novo figurino. A inauguração, muito concorrida, contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, e de muitas outras individualidades.

