Foto Galeria | 17-10-2025
Costa & Ferreira abriu portas e promoveu debate sobre indústria da panificação em Rio Maior
A empresa recebeu parceiros e entidades nacionais num Open Day para discutir inovação , sustentabilidade e preservação das tradições.
A Costa & Ferreira – Pão de Rio Maior assinalou o Dia Mundial do Pão a 16 de Outubro com um Open Day nas suas instalações, reunindo várias figuras da indústria e parceiros para uma visita à fábrica e uma reflexão conjunta sobre o futuro do sector. A iniciativa foi coorganizada com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e centrou-se no equilíbrio entre inovação e preservação dos métodos tradicionais, com enfoque na sustentabilidade e na importância de parcerias estratégicas.
O programa incluiu um painel sobre “Tradição Artesanal na Vanguarda da Inovação” e uma mesa-redonda dedicada às “Parcerias Transformadoras”, que foi moderada por Deborah Barbosa, CEO da panificadora, e que contou com intervenções de representantes de vários parceiros da empresa. O evento terminou com uma visita guiada às instalações e uma prova de produtos, permitindo aos convidados acompanhar de perto o processo de panificação que tem levado o Pão de Rio Maior a afirmar-se como referência nacional.
