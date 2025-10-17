uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 17-10-2025

Torres Novas recebeu 1º Encontro internacional de Cidadania MyPolis

O encontro reuniu delegações de Espanha, Itália, Bélgica, Polónia, Hungria e Portugal, com a partilha de boas práticas, colaboração transacional e co-criação de soluções para uma cidadania mais ativa e inclusiva.

Torres Novas recebeu no dia 17 de outubro o 1º Encontro internacional de Cidadania MyPolis, na Praça do Peixe, financiado pela Comissão Europeia.

Durante o encontro, foi exibida uma exposição com ideias criadas pelos alunos dos países participantes, proporcionando a troca de experiências, e foi criado um pequeno roteiro no centro da cidade com vários desafios rápidos, pistas escondidas e surpresas para descobrir em equipa.

A MyPolis é uma associação portuguesa de impacto cívico que visa a promoção e participação jovem e da literacia democrática, presente em mais de 60 municípios, em 8 países diferentes, e com mais de 60.000 crianças e jovens já envolvidos, e tem como missão ajudar os jovens a compreender melhor o mundo que os rodeia e identificar os problemas reais para que se tornem agentes ativos de mudança.

