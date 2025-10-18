Foto Galeria | 18-10-2025
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
Inauguração decorreu no final de tarde de sexta-feira, 17 de Outubro.
A Feira de Santa Iria já começou em Tomar. A inauguração decorreu no final de tarde de sexta-feira, 17 de Outubro. Na Várzea Grande, junto ao Convento de São Francisco, reuniram-se autarcas e outras entidades, numa cerimónia conduzida pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão, e pela vereadora Rita Freitas.
A tradicional Feira de Santa Iria apresenta-se como um evento que combina história, diversão, gastronomia, comércio, arte e cultura.
