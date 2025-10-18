uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 18-10-2025

Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação

1 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
2 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
3 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
4 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
5 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
6 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
7 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
8 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
9 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
10 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
11 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
12 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
13 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
14 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
15 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
16 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
17 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
18 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
19 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
20 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
21 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
22 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
23 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
24 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
25 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
26 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
27 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
28 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
29 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
30 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
31 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
32 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
33 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
34 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
35 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
36 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
37 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
38 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
39 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
40 / 40
Feira de Santa Iria em Tomar com muita música e animação
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Inauguração decorreu no final de tarde de sexta-feira, 17 de Outubro.

A Feira de Santa Iria já começou em Tomar. A inauguração decorreu no final de tarde de sexta-feira, 17 de Outubro. Na Várzea Grande, junto ao Convento de São Francisco, reuniram-se autarcas e outras entidades, numa cerimónia conduzida pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão, e pela vereadora Rita Freitas.

A tradicional Feira de Santa Iria apresenta-se como um evento que combina história, diversão, gastronomia, comércio, arte e cultura.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar