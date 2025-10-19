Liga O MIRANTE regressou em Riachos na festa do futebol feminino

“Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” está de regresso com o dobro das equipas da edição passada. Espírito de convívio e paixão pelo futebol continuam a ser imagem de marca da liga.

A “Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” está de regresso e esta temporada desportiva conta com o dobro das equipas e o apoio do Campeonato Amador do Ribatejo na organização. A segunda edição da Liga arrancou no sábado, 19 de Outubro, no Campo Coronel Mário Cunha, em Riachos, no concelho de Torres Novas. Para além da equipa da casa, o Clube Atlético Riachense, participam nesta edição da competição o Grupo Desportivo de Alcaravela, os Lobos do Carvalhal , a Juventude das Lapas, o Grupo Desportivo e Recreativo dos Lagartos do Sardoal, o Alhandra Sporting Clube, o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa e do Azinhaga Atlético Clube.

A primeira jornada da competição contou com a presença na assistência de centenas de adeptos ao longo de toda a tarde, numa liga que volta a ter como principal objectivo valorizar o futebol amador também como forma de lutar pela igualdade de género.