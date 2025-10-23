uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 23-10-2025

Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional

Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional
Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional
Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional
Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional
O MIRANTE participa na Baja Portalegre 500 com uma equipa em parceria com a Prolama e vai competir com o número 751.

A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, arranca esta sexta-feira, 24 de Outubro. Na noite de quinta-feira realizou-se a cerimónia de partida, onde foram apresentadas equipas e os carros onde vão competir. A cerimónia contou com a presença de muito público no centro de Portalegre. O evento decorre até sábado, 25 de Outubro.
