Projecto “Apadrinha Uma Oliveira” recupera olivais tradicionais em Abrantes e promove azeite local

O projecto “Apadrinha Uma Oliveira” continua a recuperar olivais tradicionais no concelho de Abrantes, valorizando o património agrícola e ambiental da região e promovendo a produção sustentável de azeite. A iniciativa, segundo explica Diogo Ferreira, membro da organização, “conta com padrinhos em todo o mundo, desde Alemanha até aos Estados Unidos de América e Portugal”. A organização realizou no dia 22 de Outubro actividades em vários pontos emblemáticos do concelho.

A iniciativa começou junto à Oliveira do Mouchão, em Mouriscas, e como parte da programação houve uma demonstração etnográfica pelo grupo Os Esparteiros das Mouriscas, mostrando como era feita a apanha da azeitona antigamente, com trajes e ferramentas tradicionais, numa evocação das práticas agrícolas históricas da região.

A visita incluiu ainda a SIFAMECA, empresa portuguesa sediada em Mouriscas, especializada na fabricação de cestas e capachos, que funciona há mais de 50 anos e combina indústria com artesanato, e ao lagar de azeite local, onde foi apresentada a história da produção olivícola e o processo de extração do azeite virgem extra, culminando numa prova do azeite que destacou a qualidade do produto obtido a partir das árvores recuperadas.

Promovido pela organização Apadrinha Uma Oliveira, com o apoio da Endesa, o projeto pretende recuperar cerca de 10 000 oliveiras em Abrantes, contando com um modelo de apadrinhamento que permite que qualquer pessoa contribua e receba azeite proveniente das colheitas anualmente e acompanhe a evolução da árvore.

A iniciativa reforça a importância da preservação dos olivais tradicionais, combate o abandono agrícola e promove práticas sustentáveis que mantêm viva a cultura e o património da região de Abrantes.