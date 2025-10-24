Feira Nova de Santa Iria em Ourém até domingo

Inspirada nas antigas feiras populares que marcaram a identidade da cidade, a edição deste ano apresenta-se como um espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências.

A Feira Nova de Santa Iria decorre em Ourém entre os dias 23 e 26 de Outubro. Inspirada nas antigas feiras populares que marcaram a identidade da cidade, a edição deste ano apresenta-se como um espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências.

A abertura oficial teve lugar no final de tarde de quinta-feira, 23 de Outubro. Esteve presente o presidente da câmara, Luís Albuquerque, entre outros autarcas e personalidades.

