Foto Galeria | 24-10-2025
Feira Nova de Santa Iria em Ourém até domingo
Inspirada nas antigas feiras populares que marcaram a identidade da cidade, a edição deste ano apresenta-se como um espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências.
A Feira Nova de Santa Iria decorre em Ourém entre os dias 23 e 26 de Outubro. Inspirada nas antigas feiras populares que marcaram a identidade da cidade, a edição deste ano apresenta-se como um espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências.
A abertura oficial teve lugar no final de tarde de quinta-feira, 23 de Outubro. Esteve presente o presidente da câmara, Luís Albuquerque, entre outros autarcas e personalidades.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar