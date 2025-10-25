Foto Galeria | 25-10-2025
Posse da primeira câmara governada pelo Chega foi no Entroncamento
Nelson Cunha tomou posse como presidente da Câmara do Entroncamento, mas coligação PSD/CDS e PS concertaram-se e ficaram com a presidência e restantes lugares da mesa da assembleia municipal.
O salão nobre dos Paços do Concelho do Entroncamento recebeu, no dia 24 de Outubro, a cerimónia de instalação da nova Assembleia Municipal e Câmara Municipal do Entroncamento, dando início ao mandato autárquico. Nelson Cunha foi o primeiro presidente eleito pelo Chega a tomar posse. A cerimónia reuniu diversas personalidades políticas, entre as quais André Ventura, líder do Chega.
Durante a sessão foi eleita a nova mesa da assembleia municipal, tendo vencido a Lista B, composta por elementos das bancadas da coligação PSD/CDS e do PS. Sérgio Belejo foi eleito presidente, contando com Lúcia Abelha e Isabel Ruivo como primeira e segunda secretárias, respectivamente.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar