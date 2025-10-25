Posse da primeira câmara governada pelo Chega foi no Entroncamento

O salão nobre dos Paços do Concelho do Entroncamento recebeu, no dia 24 de Outubro, a cerimónia de instalação da nova Assembleia Municipal e Câmara Municipal do Entroncamento, dando início ao mandato autárquico. Nelson Cunha foi o primeiro presidente eleito pelo Chega a tomar posse. A cerimónia reuniu diversas personalidades políticas, entre as quais André Ventura, líder do Chega.



Durante a sessão foi eleita a nova mesa da assembleia municipal, tendo vencido a Lista B, composta por elementos das bancadas da coligação PSD/CDS e do PS. Sérgio Belejo foi eleito presidente, contando com Lúcia Abelha e Isabel Ruivo como primeira e segunda secretárias, respectivamente.