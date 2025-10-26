Feira Nacional de Doçaria Tradicional está decorrer em Abrantes

A Esplanada 1.º de Maio, em Abrantes, recebeu na sexta-feira 24 de outubro, a inauguração da XXIII Feira Nacional de Doçaria Tradicional, um certame que volta a reunir dezenas de doceiros de todo o país e que este ano presta homenagem à Estrada Nacional 2, a grande rota que liga o norte ao sul de Portugal e simboliza a união entre pessoas, tradições e sabores.

A sessão solene contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, vereadores, autarcas de concelhos vizinhos, representantes da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, militares, instituições religiosas e civis, bem como professores, técnicos e alunos das escolas do concelho.

No discurso de abertura, Manuel Jorge Valamatos destacou o envolvimento da comunidade e a importância da participação das escolas em mais uma edição da feira. “Quero deixar o meu profundo agradecimento a todos os expositores e, de forma muito especial, às nossas escolas, professores, auxiliares, técnicos e alunos dos diferentes níveis de ensino. São vocês o verdadeiro futuro. Obrigado por se terem envolvido na comunidade e nesta feira”, afirmou o autarca, quem sublinhando ainda a presença de 36 expositores de doçaria tradicional, licores e mel, provenientes de cinco regiões do país, incluindo o Norte, Centro, Alentejo, Madeira e Açores, e representando nove distritos: Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Évora.

Valamatos salientou também a importância da participação, pela primeira vez, de produtores de Constância e Sertã, considerando que essa diversidade “reforça a identidade e o valor do território”. O presidente lembrou também que participam 18 escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, dos três aos nove anos, do concelho, traduzindo-se em 1 787 crianças do concelho envolvidas na exposição “Palhinhas na Estrada Nacional 2”.

Anabela Freitas, vice-presidente da Comissão Executiva do Turismo do Centro de Portugal, na sua intervenção enalteceu a importância do evento na promoção turística e económica da região, sublinhando que “esta feira representa três produtos turísticos fundamentais: a gastronomia, a Estrada Nacional 2 e o turismo literário. São expressões da nossa identidade, que ligam o território e criam valor económico para todos os agentes locais”. A responsável destacou a necessidade de uma ligação estreita entre o poder local, o setor privado e as escolas, referindo que “o turismo só é bom se deixar qualidade de vida nos territórios. Este evento demonstra como a inovação, a educação e o poder local podem caminhar juntos para fortalecer a economia e a cultura da região”.

Já Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, destacou o papel da cooperação e da valorização das tradições locais. “É com enorme satisfação que a Tagus participa nesta 23.ª edição, agradecemos ao município de Abrantes pela continuidade de um trabalho que há mais de duas décadas valoriza o património doceiro local e nacional. Cerca de 33 por cento dos doceiros presentes pertencem ao concelho, o que demonstra a importância que a doçaria tem para este nosso território", afirmou.

A Feira Nacional de Doçaria Tradicional que decorre até domingo, recebeu no dia 24 de outubro a demonstração do doce “Fardos de Palha” pelo chef Fernando Correia e um momento de fado com João Vaz, Francisca Gomes e Francisca Correia. Já no sábado, as oficinas “Pôr a Mão na Massa”, dinamizadas por escolas da região, convidam famílias a experimentar a pastelaria tradicional, enquanto o espetáculo infantil "A Carochinha", uma aula aberta de Biodanza e o concerto dos Vizinhos prometem animar o dia. No domingo, a feira encerra com um passeio de cicloturismo alusivo à Nacional 2, as performances infantis “As Bolachas das Minhas Avós” e o Desfile Concelhio do Traje Popular, que celebra as tradições locais com cor e música.

Assim este encontro volta a afirmar-se como um espaço de encontro onde a doçaria portuguesa se cruza com a criatividade das novas gerações, onde até domingo, os visitantes poderão provar o melhor da doçaria conventual e regional, participar em oficinas e assistir a momentos culturais que fazem de Abrantes, por estes dias, o verdadeiro coração doce de Portugal.



