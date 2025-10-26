uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 26-10-2025

Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão celebrou 51 anos com novo maestro em palco

A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão celebrou o seu 51.º aniversário com um concerto comemorativo que assinalou também a apresentação do novo maestro, Luís Leite. O evento, que decorreu na sede da colectividade, reuniu a banda principal e a banda juvenil num ambiente de festa e renovação.

A música soou em tom de celebração no concerto comemorativo dos 51 anos da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão (SFSE), que teve lugar no sábado, 25 de Outubro. O momento ficou marcado pela estreia do novo maestro, Luís Leite, que subiu pela primeira vez ao palco à frente da banda, conduzindo um alinhamento preparado especialmente para a ocasião.
Em primeiro lugar actuou a banda juvenil seguindo-se os músicos mais experientes. Com cerca de 33 elementos em actividade, a banda da SFSE enfrenta o desafio de reter os jovens músicos que partem para outras paragens para prosseguir os estudos universitários. Ainda assim, a direcção garante que o espírito de continuidade e de formação musical permanece firme.
Durante a cerimónia, a colectividade recebeu dois novos instrumentos musicais de sopro.
A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão é uma colectividade cujas origens remontam ao início do século XIX. Reorganizada em 1974, funcionou até 2004 apenas com a sua banda filarmónica.
