uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 28-10-2025

Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio

1 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
2 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
3 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
4 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
5 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
6 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
7 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
8 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
9 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
10 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
11 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
12 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
13 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
14 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
15 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
16 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
17 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
18 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
19 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
20 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
21 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
22 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
23 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
24 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
25 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
26 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
27 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
28 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
29 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
30 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
31 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
32 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
33 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
34 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
35 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
36 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
37 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
38 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
39 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
40 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
41 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
42 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
43 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
44 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
45 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
46 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
47 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
48 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
49 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
50 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
51 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
52 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
53 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
54 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
55 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
56 / 56
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No dia 25 de outubro, na sede da ARTRAM – Associação de Reformados do Tramagal, realizou-se o almoço comemorativo do 25º aniversário da instituição.

O evento contou com a presença de Manuel Pio, presidente da ARTRAM, Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, António Carvalho, presidente da Junta de Freguesia do Tramagal, bem como de muitos sócios, amigos e simpatizantes da associação.

Fundada em 25 de Outubro de 2000, a ARTRAM tem vindo, ao longo destes anos, a desempenhar um papel importante na dinamização social e cultural da comunidade tramagalense, promovendo o convívio e a solidariedade.

O almoço, marcado por um ambiente de grande companheirismo e celebração, contou também com a presença de dirigentes, amigos e alunos da Universidade da Terceira Idade do Tramagal (UTIT), que se associaram, tornando o momento ainda mais especial.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar