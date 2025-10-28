Foto Galeria | 28-10-2025
Associação de Reformados do Tramagal comemorou 25 anos com um almoço convívio
No dia 25 de outubro, na sede da ARTRAM – Associação de Reformados do Tramagal, realizou-se o almoço comemorativo do 25º aniversário da instituição.
O evento contou com a presença de Manuel Pio, presidente da ARTRAM, Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, António Carvalho, presidente da Junta de Freguesia do Tramagal, bem como de muitos sócios, amigos e simpatizantes da associação.
Fundada em 25 de Outubro de 2000, a ARTRAM tem vindo, ao longo destes anos, a desempenhar um papel importante na dinamização social e cultural da comunidade tramagalense, promovendo o convívio e a solidariedade.
O almoço, marcado por um ambiente de grande companheirismo e celebração, contou também com a presença de dirigentes, amigos e alunos da Universidade da Terceira Idade do Tramagal (UTIT), que se associaram, tornando o momento ainda mais especial.
