Foto Galeria | 29-10-2025
Abertura solene do ano lectivo no Politécnico de Tomar
Cerimónia decorreu na tarde de quarta-feira, 29 de Outubro, no auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim.
A abertura solene do ano lectivo 2025/2026 do Instituto Politécnico de Tomar decorreu na tarde de quarta-feira, 29 de Outubro. O auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim encheu-se com professores, estudantes, autarcas, entre outras entidades.
A cerimónia foi presidida pelo presidente do instituto, João Freitas Coroado. Além dos discursos institucionais, houve ainda tempo para actuações musicais e uma homenagem a colaboradores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar