Foto Galeria | 29-10-2025
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Mação esteve no evento em Abrantes com três iguarias apresentadas por alunos e formadores
Os Cursos de Cozinha e Pastelaria e de Turismo do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, participaram na XXIII Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que decorreu em Abrantes, no dia 25 de Outubro. Os alunos e formadores apresentaram três criações únicas: Queijada de Presunto de Mação – uma fusão surpreendente entre o doce e o salgado; Bolo de Mel e Poejo – uma receita que celebra os aromas e sabores do Alentejo e do Ribatejo e os Arabescos de Mel – uma delicada iguaria artesanal inspirada na doçaria conventual.
A participação integrou-se no tema “Nacional 2”, numa viagem simbólica pelos sabores que percorrem o país de norte a sul, destacando a riqueza e diversidade da doçaria portuguesa. Para simbolizar o tema, houve a colaboração do Curso Profissional de Mecatrónica na elaboração do molde utilizado.
Esta presença na Feira constituiu uma excelente oportunidade para valorizar o trabalho dos alunos, promover os produtos regionais e reforçar o compromisso do curso com a preservação e reinvenção das tradições gastronómicas.
