29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 29-10-2025

Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional

Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Agrupamento de Mação esteve no evento em Abrantes com três iguarias apresentadas por alunos e formadores

Os Cursos de Cozinha e Pastelaria e de Turismo do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, de Mação, participaram na XXIII Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que decorreu em Abrantes, no dia 25 de Outubro. Os alunos e formadores apresentaram três criações únicas: Queijada de Presunto de Mação – uma fusão surpreendente entre o doce e o salgado; Bolo de Mel e Poejo – uma receita que celebra os aromas e sabores do Alentejo e do Ribatejo e os Arabescos de Mel – uma delicada iguaria artesanal inspirada na doçaria conventual.
A participação integrou-se no tema “Nacional 2”, numa viagem simbólica pelos sabores que percorrem o país de norte a sul, destacando a riqueza e diversidade da doçaria portuguesa. Para simbolizar o tema, houve a colaboração do Curso Profissional de Mecatrónica na elaboração do molde utilizado.
Esta presença na Feira constituiu uma excelente oportunidade para valorizar o trabalho dos alunos, promover os produtos regionais e reforçar o compromisso do curso com a preservação e reinvenção das tradições gastronómicas.
