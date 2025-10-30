Foto Galeria | 30-10-2025
Tomada de posse em VFX com casa cheia no Ateneu Vilafranquense
Cerimónia de instalação deu posse aos novos membros da assembleia e câmara municipal.
Estão empossados os novos membros da assembleia municipal e câmara municipal de Vila Franca de Xira, numa cerimónia que teve lugar na noite de quarta-feira, 29 de Outubro e encheu o auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense. Sandra Marcelino vai ser a presidente da assembleia municipal e Fernando Paulo Ferreira o presidente do município. Confira algumas das imagens da noite.
