31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
31-10-2025

AD lidera freguesia de Samora Correia com presença socialista

Jorge Paiva tomou posse como novo presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia. O executivo da Aliança Democrática integra também uma independente eleita pelo Partido Socialista.

A cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos da Freguesia de Samora Correia decorreu a 30 de Outubro, no Centro Cultural da cidade.
Jorge Paiva, eleito pela Aliança Democrática (AD), assume a presidência da Junta, acompanhado pelos vogais Ruben Vicente, Dina Rodrigues e Pedro Galrito. Florbela Balbino, independente eleita pelo PS, foi convidada a integrar o executivo.
A votação do novo executivo foi aprovada com cinco votos a favor, quatro contra e quatro abstenções. Também a Mesa da Assembleia de Freguesia foi aprovada, mas apenas à segunda votação, com sete votos favoráveis e seis contra, sendo presidida por Deolinda Gomes, com Mariana Valério e David Pereira como secretários.

Mais para ler em próxima edição de O MIRANTE

