Foto Galeria | 31-10-2025
ExpoCartaxo e Feira de Todos os Santos até domingo no Cartaxo
Certames decorrem até 2 de Novembro no Cartaxo e juntam negócios, tradição e muita animação no Pavilhão de Exposições e no Campo da Feira.
O Pavilhão Municipal de Exposições e o Campo da Feira voltaram a encher-se de vida esta quinta-feira, 30 de Outubro, com o regresso da ExpoCartaxo e da Feira de Todos os Santos, um dos eventos mais emblemáticos e antigos do concelho. Os certames decorrem até 2 de Novembro, oferecendo um programa diversificado que junta tradição, cultura, gastronomia, negócios e muita animação.
A abertura oficial contou com a actuação da Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense, seguindo-se o discurso do presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que destacou a importância dos certames para a economia e identidade local.
