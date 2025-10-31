ExpoCartaxo e Feira de Todos os Santos até domingo no Cartaxo

Certames decorrem até 2 de Novembro no Cartaxo e juntam negócios, tradição e muita animação no Pavilhão de Exposições e no Campo da Feira.

O Pavilhão Municipal de Exposições e o Campo da Feira voltaram a encher-se de vida esta quinta-feira, 30 de Outubro, com o regresso da ExpoCartaxo e da Feira de Todos os Santos, um dos eventos mais emblemáticos e antigos do concelho. Os certames decorrem até 2 de Novembro, oferecendo um programa diversificado que junta tradição, cultura, gastronomia, negócios e muita animação.

A abertura oficial contou com a actuação da Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense, seguindo-se o discurso do presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, que destacou a importância dos certames para a economia e identidade local.