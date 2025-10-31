Novos autarcas do município de Santarém tomaram posse

A tomada de posse dos autarcas eleitos para a Assembleia Municipal de Santarém e para a Câmara de Santarém tomaram posse ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro, no Convento de São Francisco, perante vasta plateia. O novo presidente do município, João Leite, pediu união ao executivo composto por 4 eleitos da coligação PSD/CDS, 4 do PS e 1 do Chega e referiu que é tempo de passar das promessas à acção para concretizar muitos dos projectos enumerados.

Entre eles estão a requalificação da zona ribeirinha, da antiga Escola Prática de Cavalaria e do Campo Infante da Câmara, a revitalização do centro histórico e a reivindicação de um novo nó na A1 na zona norte do concelho.

A mesa da assembleia municipal passa a ser presidida por Gustavo Reis, que tem como secretárias Carla Neto e Ana Marta Teixeira, que compunham a única lista sujeita a sufrágio e apresentada pela coligação PSD/ CDS. A primeira reunião do executivo camarário no novo mandato está agendada para a manhã de segunda-feira, 3 de Novembro.