Foto Galeria | 31-10-2025
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
Foram empossados os novos eleitos da freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.
Coligação Nova Geração (PSD/IL) chegou a acordo com o Chega e o novo executivo passa a contar com eleitos dos dois partidos. António José Inácio é o novo presidente, eleito pela coligação. O Partido Socialista passou para a oposição com seis eleitos, CDU e Livre têm um autarca cada e o Bloco de Esquerda deixou de ter eleitos neste orgão.
