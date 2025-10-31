uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 31-10-2025

Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa

1 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
2 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
3 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
4 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
5 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
6 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
7 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
8 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
9 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
10 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
11 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
12 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
13 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
14 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
15 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
16 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
17 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
18 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
19 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
20 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
21 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
22 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
23 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Foram empossados os novos eleitos da freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

Coligação Nova Geração (PSD/IL) chegou a acordo com o Chega e o novo executivo passa a contar com eleitos dos dois partidos. António José Inácio é o novo presidente, eleito pela coligação. O Partido Socialista passou para a oposição com seis eleitos, CDU e Livre têm um autarca cada e o Bloco de Esquerda deixou de ter eleitos neste orgão.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar