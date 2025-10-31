Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa

Coligação Nova Geração (PSD/IL) chegou a acordo com o Chega e o novo executivo passa a contar com eleitos dos dois partidos. António José Inácio é o novo presidente, eleito pela coligação. O Partido Socialista passou para a oposição com seis eleitos, CDU e Livre têm um autarca cada e o Bloco de Esquerda deixou de ter eleitos neste orgão.