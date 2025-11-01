Tomada de posse dos eleitos de Arruda dos Vinhos

Carlos Alves tomou posse como presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos na noite de sexta-feira, 31 de Outubro, no Clube Desportivo Recreativo e Cultural das Cardosas e no seu discurso o autarca partilhou a visão para os próximos quatro anos que passam por fazer de Arruda dos Vinhos uma terra solidária e de oportunidades para todos. A cerimónia de instalação dos novos órgãos municipais também deu posse à socialista Cecília Moleiro, que é a nova presidente da assembleia municipal. Confira algumas das imagens da cerimónia.