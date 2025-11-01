Foto Galeria | 01-11-2025
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
Confira algumas das imagens da cerimónia.
Estão empossados os novos membros da assembleia municipal e câmara municipal de Rio Maior, numa cerimónia que teve lugar ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro e encheu o auditório dos Paços do Concelho. Isaura Morais vai ser a presidente da assembleia municipal e Filipe Santana Dias o presidente do município. Estas são algumas das imagens da cerimónia.
