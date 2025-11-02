uma parceria com o Jornal Expresso
02/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 02-11-2025

Concerto celebrou os 154 anos da Banda Filarmónica Benaventense

O Cineteatro de Benavente encheu-se de música e emoção na tarde de domingo, 2 de Novembro, para assinalar o 154.º aniversário da Banda da Sociedade Filarmónica Benaventense, a mais antiga colectividade do concelho.

Sob a direcção do maestro João Dias, a banda apresentou um programa diversificado que percorreu grandes temas da música portuguesa e internacional. O espectáculo contou com a participação especial do tenor Carlos Guilherme e da fadista Mafalda Taborda, convidados de honra que deram voz a alguns dos momentos mais marcantes da tarde.
Entre as interpretações, destacaram-se Lisboa Menina e Moça, Cheira a Lisboa, Olhos Castanhos e Cartas de Amor, bem como os clássicos Nessun Dorma, O Sole Mio e My Way. Um dos pontos altos foi o tema Amar pelos Dois, de Salvador Sobral, interpretado em duo pelos artistas convidados e pela filarmónica.
O concerto abriu com Domingos Barros e Eco das Aves, seguindo-se a Marcha dos Centenários. Entre cada peça, a plateia respondeu com entusiasmo e calor humano, num ambiente de verdadeira comunhão. O humor e a presença carismática de Carlos Guilherme ajudaram a quebrar a distância entre o palco e o público, num momento que se transformou em celebração colectiva.
Fundada a 1 de Novembro de 1871, a Sociedade Filarmónica Benaventense mantém-se como um dos grandes símbolos da vida cultural e associativa da vila, com sede num edifício histórico que continua a ser ponto de encontro de várias gerações de músicos.
