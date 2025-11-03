José Trincão Marques toma posse em Torres Novas e promete ser o presidente de todos os torrejanos

José Trincão Marques tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Torres Novas. O ex-presidente da assembleia municipal promete diálogo e defender com intransigência os interessas da população e a sua qualidade de vida.

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebeu a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos numa cerimónia que ficou marcada pelo discurso do novo presidente do município, José Trincão Marques (PS). O ex-presidente da assembleia municipal pautou a sua intervenção com palavras de coragem, ética, rigor, proximidade, entre outras. A sessão solene decorreu no domingo, 2 de Novembro.