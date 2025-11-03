uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 03-11-2025

Novo presidente de Mação promete "proximidade e modernização"

O novo executivo tomou posse este domingo, 2 de Novembro, no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira.

O novo presidente da Câmara de Mação, José Fernando Martins, define como metas para o primeiro mandato a modernização dos serviços, o reforço da sustentabilidade e uma governação centrada na proximidade. O novo executivo tomou posse este domingo, 2 de Novembro, no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, perante uma plateia de autarcas, entidades locais e munícipes.

O Partido Socialista conquistou pela primeira vez a Câmara Mação e José Fernando Martins sublinhou que esta “não é apenas uma vitória política, mas sobretudo uma vitória cívica e humana”. O novo presidente apelou a um ciclo de “diálogo construtivo e cooperação”, reforçando que “a democracia local é mais forte quando há pluralidade e respeito”.

