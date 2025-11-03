uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 03-11-2025

Nuno Mira: um homem em missão na Chamusca

Nuno Mira tomou posse como presidente da Câmara Municipal da Chamusca e promete empatia e honestidade na sua governação, sublinhando que vai ser intransigente sempre que se justificar. No seu discurso, deixou algumas farpas para aqueles que, na sua opinião, não fizeram uma campanha eleitoral honesta.

O município da Chamusca tem um novo presidente que tomou posse no domingo, 2 de Novembro. Nuno Mira ganhou as eleições pelo Partido Socialista e durante a sessão solene de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos afirmou ser um homem em missão e estar como presidente da câmara para servir a população. Na sessão, Nuno Marques foi escolhido pela maioria dos eleitos e também tomou posse como presidente da assembleia municipal.
O presidente da Câmara da Chamusca, que vai ter no executivo municipal a companhia de Rui Ferreira (PS), Lisete Fidalgo (PS), Rui Martinho (PNT) e João Santos (PNT), começou a sua intervenção por recordar a campanha limpa e honesta realizada pela sua equipa, deixando algumas farpas a quem, na sua opinião, pautou pelo ruído. Terminou afirmando que vai trabalhar com proximidade e empatia com todas as pessoas.
