Tomar recebeu Encontro Ibérico de Urban Sketchers

Tomar recebeu no fim-de-semana de 31 de Outubro a 2 de Novembro o 3º Encontro Ibérico de Urban Sketchers. A iniciativa uniu cerca de 150 sketchers de Portugal e Espanha para desenhar a mística cidade de Tomar. Os participantes desenharam diversos pontos da cidade, como a Praça da República ou o Convento de Cristo.



Na tarde de domingo, dia 2, aconteceu o encontro final, onde todos os participantes se reuniram na Várzea Grande para apresentarem as suas ilustrações. Houve ainda tempo para uma foto de grupo junto ao letreiro de Tomar.

