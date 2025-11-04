Autarcas tomaram posse em Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Carlos Gonçalves é o novo presidente da Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, eleito pela CDU. Presidente da mesa da assembleia é Carla Tavares (CDU).

Foram empossados os novos autarcas da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. A cerimónia decorreu na noite de segunda-feira, 3 de Novembro, no auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, com plateia cheia.

A nova mesa do executivo é composta por seis autarcas da CDU, incluindo o presidente da junta Carlos Gonçalves. A mesa da assembleia também tem três autarcas da CDU, incluindo a nova presidente Carla Tavares.

Na cerimónia da tomada de posse Carlos Gonçalves prometeu trabalho e deixou recados à câmara de Vila Franca de Xira. Carlos Gonçalves sublinhou que o orçamento é insuficiente para fazer face aos compromissos da união de freguesias e por isso já disse que se não tiver capacidade devolve competências ao município.



