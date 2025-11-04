Benavente inicia novo ciclo político com tomada de posse de Sónia Ferreira à frente da Câmara

Sónia Ferreira, da Aliança Democrática (AD), assumiu oficialmente o cargo de presidente da Câmara Municipal de Benavente, tornando-se a primeira mulher a ocupar a liderança do município.

Na sua intervenção, a nova presidente destacou os principais eixos do programa autárquico, expressando a sua ambição em implementar uma mudança política, contando com todos. “Queremos um concelho que olhe para o futuro com coragem, que aposte nos jovens, que respeite os idosos, que promova a cultura e o desporto, cuide do ambiente e valorize as nossas gentes”, afirmou.

A Câmara Municipal de Benavente será agora governada por uma equipa diversificada, composta pelos vereadores Frederico Antunes (Chega), Hélio Justino (CDU), Paulo Sérgio Abreu (AD), Pedro Gameiro (PS), Paulo Cardoso (Chega) e Catarina Vale (CDU).

A Mesa da Assembleia Municipal também tomou posse, com Luís Feitor a assumir a presidência, acompanhado por Cristina Branco (1ª secretária) e Armando Almeida (2º secretário), todos da Aliança Democrática. A lista única apresentada foi aprovada com 13 votos a favor, dez em branco e dois nulos.