João Heitor assume novo mandato com promessa de consolidar progresso do concelho

O presidente reeleito destacou o trabalho feito nos últimos quatro anos e garantiu que o novo mandato será guiado pelos mesmos valores de foco, humildade e trabalho em equipa.

O novo executivo da Câmara Municipal do Cartaxo tomou posse dia 3 de Novembro, no Salão Nobre, numa cerimónia marcada por um discurso de balanço e de compromisso do presidente reeleito, João Heitor. Perante uma plateia composta por autarcas, trabalhadores municipais e munícipes, o autarca começou por agradecer a confiança renovada dos eleitores.