PS aposta na estabilidade e abriu espaço ao PSD na liderança da Assembleia Municipal de Coruche

Os novos órgãos autárquicos de Coruche tomaram posse no dia 3 de Novembro, numa cerimónia que marcou o início de um mandato em que o Partido Socialista (PS) lidera a Câmara Municipal em maioria relativa, partilhando o executivo com o movimento Volta Coruche - Dionísio Mendes (VC-DM) e o PPD/PSD.

O socialista Nuno Azevedo assumiu a presidência da Câmara Municipal para o mandato 2025-2029, sucedendo a Francisco Oliveira. O executivo é composto por Susana Cruz, Jorge Grifo e Nuno Azevedo (PS), Dionísio Mendes, Osvaldo Ferreira e Filipa Daniel (VC-DM), e Francisco Gaspar (PPD/PSD).

A Assembleia Municipal passa a ser presidida por Susana Vitorino, do PSD, eleita com o apoio do PS. A mesa fica ainda composta por Paulo Matias e Rosa Lindinho, ambos socialistas.

Perante um auditório cheio, Nuno Azevedo garantiu que “os interesses do concelho estarão sempre em primeiro lugar” e defendeu uma gestão “de diálogo e sem bloqueios”. O autarca anunciou a realização de um ciclo de reuniões com entidades locais e nacionais nas áreas da saúde, segurança, acessibilidades e resíduos urbanos, sublinhando que “é tempo de ultrapassar bloqueios” e de “preparar o concelho com mais equipamentos e infra-estruturas”.