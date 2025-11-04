Rotaract Club de Santarém promoveu actividade no centro de dia de Vale de Figueira

O Rotaract Club de Santarém, em parceria com o Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, promoveu uma iniciativa no centro de dia da instituição do concelho de Santarém, no dia 31 de Outubro, com o objectivo de promover o convívio, alegria, partilha e companheirismo entre gerações. A iniciativa proporcionou uma tarde fora do comum e animada.

Durante a actividade, foram dinamizados diversos jogos e exercícios, construídos pelos membros do Rotaract Club de Santarém, desenvolvidos com o objectivo de promover a mobilidade física e a motricidade fina dos participantes, estimular o raciocínio e a estratégia, reforçar as suas competências socio-afectivas e promover o convívio saudável em contexto comunitário.

O Rotaract Club de Santarém integra o Rotary Internacional, uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que vêem um mundo onde as pessoas se unem e entram em acção para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. A Missão do Rotary Internacional é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.