Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta

Novos eleitos na Assembleia de Freguesia de Vialonga tomaram posse com promessas de muito trabalho em prol da população.

Tomaram posse os treze autarcas eleitos para a Assembleia de Freguesia de Vialonga. A cerimónia realizou-se na noite de terça-feira, 4 de Novembro, no Salão Nobre da Casa do Povo.

A mesa do executivo da Junta foi eleita por votação em urna, tendo sido apresentada apenas uma lista, proposta pelo Partido Socialista.

Integram o executivo o presidente da Junta reeleito, João Tremoço, e ainda Cláudia Mocho, Célia Duarte, António Hermínio e Joana Silvestre.

A mesa da Assembleia, também eleita por votação, é presidida por Telmo Soares, tendo como primeiro secretário Pedro Fernandes e segunda secretária Sandra Correia, todos do PS.

No discurso de tomada de posse, João Tremoço afirmou que pretende continuar a ser o mesmo, mantendo uma presidência de porta aberta e um exercício de proximidade, ouvindo todos num espírito de diálogo construtivo.

