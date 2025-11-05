Helena Neves quer uma Câmara ao serviço das pessoas e não das vaidades

A presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita pelo movimento independente Juntos Fazemos Mais, tomou posse e prometeu uma política centrada nas pessoas, com ética, verdade e sentido de comunidade.

Helena Neves tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos na terça-feira, 4 de Novembro, numa cerimónia que decorreu no auditório municipal Escola “O Século”.

A autarca, eleita pelo movimento independente Juntos Fazemos Mais, afirmou que o futuro do concelho “constrói-se com todos” e que a acção política deve estar “ao serviço das pessoas e nunca de interesses ou vaidades”. “Fazer política é cuidar, escutar, unir e transformar. É servir com ética, com verdade e com sentido de comunidade”, sublinhou.

O executivo municipal é composto ainda por Manuel Bolieiro e Noel Caneira, também do movimento independente, além dos vereadores Francisco Madelino e Ortélia Lobo (PS), Samuel Germano (Chega) e José Manuel Coelho (PPD/PSD).

Helena Neves apontou áreas como educação, cultura, acção social, saúde, habitação e ambiente como prioridades, garantindo que cada decisão será tomada “com o propósito de criar mais qualidade de vida e mais orgulho em pertencer ao concelho”.

Nas eleições de 12 de Outubro, o movimento Juntos Fazemos Mais venceu com 38% dos votos, elegendo três vereadores. O PS ficou em segundo lugar com 21%, seguido do Chega e do PSD, ambos com um vereador. A CDU ficou sem representação. O movimento independente venceu em todas as freguesias do concelho, excepto no Granho, onde ganhou o PS.