Rio Maior celebra 189 anos de concelho com homenagens e olhos postos no futuro

Rio Maior celebrou 189 anos de elevação a concelho com homenagens, distinções municipais e discursos de várias entidades, destacando-se o do presidente Filipe Santana Dias, que reforçou a confiança no futuro e afirmação do território.

Rio Maior celebrou, no dia 6 de Novembro, os 189 anos da elevação a concelho, num dia marcado por homenagens a pessoas e instituições que têm contribuído para o desenvolvimento, a identidade e a força da comunidade. A sessão solene, realizada no feriado municipal, distinguiu também trabalhadores da autarquia que se reformaram em 2024 e colaboradores que completaram 30 anos de serviço.

O momento alto da cerimónia foi a entrega das Medalhas Municipais de Mérito. Entre os homenageados estiveram o bombeiro subchefe António Bugalho, a professora Bernadette Maurício, a Confederação dos Agricultores de Portugal, o agricultor Joaquim da Nazaré Gomes, o engenheiro agrónomo José Luís Barroso (a título póstumo) e o comandante dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, Paulo Cardoso.