Feira do Cavalo na Golegã marcada por homenagens e com mais investimento

Feira Nacional do Cavalo na Golegã decorre em simultâneo com a Feira de São Martinho e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano.

A edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo da Golegã, que começou na sexta-feira, 7 de Novembro, representa um investimento superior a 600 mil euros, sendo marcada por homenagens a figuras da equitação portuguesa e pela candidatura a Património Cultural Imaterial. Organizada em parceria com a Federação Nacional de Equitação, presidida também pelo presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, a feira decorre até 16 de Novembro e mantém-se como um dos principais eventos equestres do país, atraindo perto de um milhão de visitantes à vila ribatejana.

Aqui ficam algumas imagens do primeiro sábado da Feira Nacional do Cavalo, que decorre em simultâneo com a Feira de São Martinho e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano.