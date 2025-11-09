Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”

O Coro do Município de Benavente apresentou-se em formato lírico na “Gala Ópera”, espectáculo integrado na Temporada da Música 2025, que decorreu no Cineteatro de Benavente na noite de sábado, 8 de Novembro.

A “Gala Ópera”, promovida pela Câmara Municipal de Benavente no âmbito da Temporada da Música 2025, trouxe ao Cineteatro de Benavente uma noite dedicada à música erudita.

O espectáculo contou com o Coro do Município de Benavente, sob a direcção do maestro Daniel Manuel, acompanhado pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, e com as participações especiais da soprano Cátia Amaral e do tenor Jaime Varela.

Com cerca de 25 elementos, o coro apresentou um repertório que foi do barroco de Claudio Monteverdi às grandes emoções da ópera “Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini.

Segundo o maestro Daniel Manuel, o objectivo foi “permitir ao coro trabalhar uma linguagem que habitualmente não o faz muitas vezes”, sublinhando que o grupo é composto por pessoas “activas e sempre disponíveis para novos desafios”.

A iniciativa contou com entrada gratuita e foi mais um momento de valorização do talento musical da região e de promoção da música clássica junto das populações.