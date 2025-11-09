uma parceria com o Jornal Expresso
09/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 09-11-2025

Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”

1 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
2 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
3 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
4 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
5 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
6 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
7 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
8 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
9 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
10 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
11 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
12 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
13 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
14 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
15 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
16 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
17 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
18 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
19 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
20 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
21 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
22 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
23 / 23
Coro do Município de Benavente leva a ópera ao Cineteatro com a “Gala Ópera”
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Coro do Município de Benavente apresentou-se em formato lírico na “Gala Ópera”, espectáculo integrado na Temporada da Música 2025, que decorreu no Cineteatro de Benavente na noite de sábado, 8 de Novembro.

A “Gala Ópera”, promovida pela Câmara Municipal de Benavente no âmbito da Temporada da Música 2025, trouxe ao Cineteatro de Benavente uma noite dedicada à música erudita.

O espectáculo contou com o Coro do Município de Benavente, sob a direcção do maestro Daniel Manuel, acompanhado pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, e com as participações especiais da soprano Cátia Amaral e do tenor Jaime Varela.

Com cerca de 25 elementos, o coro apresentou um repertório que foi do barroco de Claudio Monteverdi às grandes emoções da ópera “Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini.

Segundo o maestro Daniel Manuel, o objectivo foi “permitir ao coro trabalhar uma linguagem que habitualmente não o faz muitas vezes”, sublinhando que o grupo é composto por pessoas “activas e sempre disponíveis para novos desafios”.

A iniciativa contou com entrada gratuita e foi mais um momento de valorização do talento musical da região e de promoção da música clássica junto das populações.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar