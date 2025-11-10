Alenquer prestou sentida homenagem ao pintor João Mário

Familiares, amigos, autarcas e artistas prestaram homenagem ao pintor João Mário, que faleceu em Fevereiro deste ano e deixou na vila de Alenquer uma vasta obra na Casa-Museu com o seu nome.

A homenagem foi organizada pela Gerábriga – Associação Cultural, na tarde de sábado, 8 de Novembro, na Casa-Museu João Mário, e contou com histórias e discursos dos amigos do mestre e de um dos seus filhos, que afirmou que o espólio do pai permanecerá em Alenquer para ser visitado por todos.

Foi uma tarde emotiva e cheia de saudade por uma figura de Alenquer a quem todos atribuíram qualidades artísticas e humanas fora de série.

A cerimónia culminou com a entrega dos prémios do Concurso Literário “Mestre João Mário Ayres d’Oliveira”, que contou com a participação de autores de todo o país.

