10/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 10-11-2025

Exposição Manuel dos Santos e o São Martinho foi inaugurada na Golegã

Exposição Manuel dos Santos e o São Martinho foi inaugurada na Golegã
O museu conta com uma coleção dos troféus e das principais recordações de vida de um dos mais destacados toureiros portugueses.

No passado dia 7 de novembro, no Museu Manuel dos Santos na Golegã decorreu a Inauguração da Exposição "Manuel dos Santos e o São Martinho". Museu que se encontra instalado numa casa anexa da Quinta Guadalupe, em que Manuel dos Santos viveu.

O museu conta com uma coleção dos troféus e das principais recordações de vida de um dos mais destacados toureiros portugueses, um painel biográfico com fotos e a explicação da sua vida, como homem e como toureiro e ainda um documentário "Depois da Saudade" realizado por Toto Martínez (2025) lançado por ocasião do Centenário do Nascimento de Manuel dos Santos.

