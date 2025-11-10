Exposição Manuel dos Santos e o São Martinho foi inaugurada na Golegã

O museu conta com uma coleção dos troféus e das principais recordações de vida de um dos mais destacados toureiros portugueses.

No passado dia 7 de novembro, no Museu Manuel dos Santos na Golegã decorreu a Inauguração da Exposição “Manuel dos Santos e o São Martinho”. Museu que se encontra instalado numa casa anexa da Quinta Guadalupe, em que Manuel dos Santos viveu.

O museu conta com uma coleção dos troféus e das principais recordações de vida de um dos mais destacados toureiros portugueses, um painel biográfico com fotos e a explicação da sua vida, como homem e como toureiro e ainda um documentário “Depois da Saudade” realizado por Toto Martínez (2025) lançado por ocasião do Centenário do Nascimento de Manuel dos Santos.