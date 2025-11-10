uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 10-11-2025

Farmácia Idealsaúde inaugurada em Santa Cita

As novas instalações da farmácia Idealsaúde Lda foram inauguradas na segunda-feira dia 10 de novembro na Rua Dr. Oliveira Salazar em Santa Cita, Tomar.

As novas instalações da farmácia Idealsaúde Lda foram inauguradas na segunda-feira dia 10 de novembro na Rua Dr. Oliveira Salazar em Santa Cita, Tomar.

A inauguração contou com a presença de Tiago Carrão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, Fernando Ferreira presidente da Junta de Freguesia de Asseiceira e Miguel Samartinho, proprietário da IdealSaude Lda.

    pub8

