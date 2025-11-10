uma parceria com o Jornal Expresso
Foto Galeria | 10-11-2025

Festa do Marmelo juntou várias instituições no Mercado de Tomar por uma boa causa

Festa do Marmelo, no Mercado Municipal de Tomar, juntou várias IPSS do concelho com objectivo de angariar fundos para melhorar resposta aos utentes.

O Mercado Municipal de Tomar recebeu, a 7 de Novembro, mais uma edição da Festa do Marmelo, um evento organizado pela câmara municipal e pela Rede Social de Tomar com o objectivo de apoiar Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. A mostra gastronómica de produtos e pratos confeccionados com base no marmelo e na abóbora foi um sucesso e contou com a presença de mais de uma dezena de instituições, assim como com vários momentos lúdicos, nomeadamente as actuações do Rancho Folclórico do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE), da tuna da Universidade Sénior de Tomar e da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, não faltou à iniciativa e, a O MIRANTE, destaca que este é mais um evento onde é possível mostrar “o que Tomar tem de bom”, nomeadamente a nível gastronómico e associativo. Tiago Carrão considera que a autarquia tem o dever de organizar mais eventos solidários e que a sua organização e comunicação requerem um enorme esforço por parte do executivo e dos serviços municipais.
Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.
