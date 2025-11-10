Festa do Marmelo juntou várias instituições no Mercado de Tomar por uma boa causa

O Mercado Municipal de Tomar recebeu, a 7 de Novembro, mais uma edição da Festa do Marmelo, um evento organizado pela câmara municipal e pela Rede Social de Tomar com o objectivo de apoiar Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. A mostra gastronómica de produtos e pratos confeccionados com base no marmelo e na abóbora foi um sucesso e contou com a presença de mais de uma dezena de instituições, assim como com vários momentos lúdicos, nomeadamente as actuações do Rancho Folclórico do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE), da tuna da Universidade Sénior de Tomar e da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, não faltou à iniciativa e, a O MIRANTE, destaca que este é mais um evento onde é possível mostrar “o que Tomar tem de bom”, nomeadamente a nível gastronómico e associativo. Tiago Carrão considera que a autarquia tem o dever de organizar mais eventos solidários e que a sua organização e comunicação requerem um enorme esforço por parte do executivo e dos serviços municipais.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.